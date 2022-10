In Siberia sfilano mezzi risalenti alle Seconda Guerra Mondiale

(LaPresse) Manifestazione ispirata alla seconda guerra mondiale per celebrare il 70° compleanno del presidente russo Vladimir Putin e in segno di solidarietà all’operazione militare in Ucraina. L’evento si è tenuto nella città siberiana di Novosibirsk. Trenta partecipanti hanno guidato undici automobili d’epoca, tra cui veicoli militari risalenti alla seconda guerra mondiale. Alcuni hanno anche indossato uniformi militari dello stesso periodo. Il percorso prevedeva due soste: presso la Casa degli Ufficiali e il Memoriale della Gloria dedicato ai soldati della Seconda Guerra Mondiale. “Con la nostra corsa sosteniamo quei ragazzi che sono in Ucraina, che stanno combattendo per la nostra libertà”, ha detto uno dei partecipanti alla manifestazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata