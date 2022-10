Il patriarca russo in un messaggio sul sito della Chiesa ortodossa

“Dio ti ha messo al potere in modo che tu possa svolgere un servizio di speciale importanza e una grande responsabilità per il destino del Paese e del popolo affidato alla tua cura”. Sono le parole scelte dal patriarca russo Kirill – e riportate da Unian – in un messaggio sul sito della chiesa ortodossa russa per augurare a Vladimir Putin buon compleanno per i suoi 70 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata