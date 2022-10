Un ragazzo sottratto agli agenti durante una protesta

(LaPresse) – I dimostranti in Iran affrontano le forze di sicurezza del regime. Durante una delle proteste un poliziotto afferra un ragazzo ma gli altri attivisti sottraggono il giovane dalle mani dell’agente. Poi nascono delle colluttazioni tra le forze di sicurezza e gli attivisti, in piazza da giorni in tutto il paese contro il velo obbligatorio e contro il regime degli ayatollah.

