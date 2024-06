Una parata e musica patriottica per la giornata dedicata alla bandiera americana

A Waubeka, nel Wisconsin, si celebra il Flag Day. Per secoli, la bandiera degli Stati Uniti ha rappresentato lo spirito americano nei suoi momenti più significativi: dal trionfo quando è stata issata su Iwo Jima nella Seconda Guerra Mondiale alla determinazione quando è stata innalzata a Ground Zero dopo l’11 settembre. Il 14 giugno segna il giorno in cui, nel 1777, il Congresso decretò il disegno della bandiera. Waubeka, nella periferia nord di Milwaukee, rivendica il primo Flag Day, nel 1885. La giornata è divenuta una ricorrenza federale nel 1949: Waubeka la celebra da 78 anni la seconda domenica di giugno con una parata, musica patriottica e letture di saggi sul significato della bandiera americana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata