Marcin Banot è già noto per imprese simili

Il climber polacco Marcin Banot ha tentato di scalare uno degli edifici più alti di Buenos Aires, ma è stato bloccato dai vigili del fuoco e riportato a terra prima di raggiungere la cima. Indossando la maglia dell’Argentina, Banot è riuscito a scalare 28 dei 30 piani della Torre Globant nel centro di Buenos Aires. L’edificio è alto 125 metri. Banot è noto per aver scalato monumenti urbani, come la Tour Montparnasse di Parigi e il Ponte Dom Luís I a Porto, in Portogallo. Dopo essere stato portato giù in sicurezza, Banot è stato arrestato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata