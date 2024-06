Milano, 12 giu. (LaPresse) – La riunione dei vertici del partito francese dei Repubblicani, indetta con urgenza per oggi alle 15 e in cui si prevede che vengano chieste le dimissioni del presidente Eric Ciotti “non soddisfa i requisiti democratici dei nostri statuti e delle nostre regole interne”. È quanto afferma un comunicato del partito, sottoscritto dallo stesso Ciotti. La nota afferma che è stata “attuata una flagrante violazione dei nostri statuti” e per questo la riunione “non ha alcun valore legale”.

