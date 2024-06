Fedeli in visita nella città saudita per il pellegrinaggio annuale

Oltre 1,5 milioni di pellegrini musulmani si sono riversati nella città santa di La Mecca, in Arabia Saudita, in vista dell’inizio del Hajj, il pellegrinaggio annuale. Più di 1,5 milioni di pellegrini stranieri sono arrivati per la maggior parte in aereo da tutto il mondo, ma se ne attendono altri mentre centinaia di migliaia di sauditi e di altre persone che vivono in Arabia Saudita si uniranno a loro quando il pellegrinaggio inizierà ufficialmente venerdì. I funzionari sauditi hanno dichiarato di aspettarsi che il numero di pellegrini di quest’anno superi quello del 2023, quando più di 1,8 milioni di persone effettuarono il Hajj, avvicinandosi ai livelli pre-pandemia. Nel 2019, più di 2,4 milioni di musulmani hanno effettuato il pellegrinaggio.

I pellegrini hanno affollato la Grande Moschea di La Mecca, eseguendo un circuito rituale camminando sette volte intorno alla Kaaba, la struttura a forma di cubo all’interno della moschea che è considerata il luogo più sacro dell’Islam. Indossavano l’ihram, due teli bianchi non cuciti che ricordano un sudario. I pellegrini compiono la circumambulazione, nota come ‘Tawaf’ in arabo, al loro arrivo a La Mecca. La grande folla che gira intorno alla Kaaba durerà fino al primo giorno dell’Hajj. Poi venerdì i pellegrini si sposteranno sulla Montagna di Arafat per una veglia di un giorno e poi a Muzdalifah, una zona pianeggiante rocciosa a pochi chilometri di distanza. A Muzdalifa, i pellegrini raccolgono ciottoli da utilizzare per la lapidazione simbolica dei pilastri che rappresentano il diavolo a Mina. L’Hajj è uno dei Cinque Pilastri dell’Islam. Tutti i musulmani sono tenuti a compierlo almeno una volta nella vita, se sono fisicamente e finanziariamente in grado di farlo.

