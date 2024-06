Milano, 12 giu. (LaPresse) – “La destra, e tutti coloro che hanno seguito il presidente dei Repubblicani, Eric Ciotti, stanno voltando le spalle in poche ore all’eredità del generale de Gaulle, di Jacques Chirac e di Nicolas Sarkozy”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa. “La destra repubblicana, almeno chi ne è a capo, ha appena stretto per la prima volta un’alleanza con l’estrema destra, e dico l’estrema destra quando parlo del Rassemblement National, perché i suoi leader continuano a dire che ci sono francesi veri e francesi falsi e continuano a progettare di ridurre la libertà di stampa o di rifiutare lo Stato di diritto”, ha aggiunto, “da domenica sera”, giorno delle elezioni europee, “le maschere sono cadute”.

