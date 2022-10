La presidente della Commissione europea presenta il piano energetico invernale: "La guerra è entrata in una nuova fase"

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha presentato il piano energetico invernale dell’Unione europea, poiché la guerra in Ucraina mette a rischio le forniture energetiche in tutto il continente. Von der Leyen ha affermato che la guerra è entrata in una “nuova fase” e ha affermato che l’Ue sosterrà l’Ucraina “per tutto il tempo necessario”. Parlando alla sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, von der Leyen ha accusato il presidente russo Vladimir Putin di “trattare centinaia di migliaia di giovani russi come carne da cannone” in seguito alle recenti mobilitazioni di truppe e ha criticato i recenti movimenti di Putin per annettere quattro regioni in Ucraina. “Putin ha lanciato la prima mobilitazione russa dalla Seconda guerra mondiale, trattando centinaia di migliaia di giovani russi come carne da cannone. Ha usato un referendum fasullo nel tentativo illegale di modificare i confini internazionali con la forza. E da molti mesi usa l’energia come arma. Questa guerra è entrata in una nuova fase“, ha sottolineato von der Leyen.

