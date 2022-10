Le spettacolari immagini del salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco

Un operaio è rimasto intrappolato in cima a una torre idrica a Copeville, nella contea di Collin, a circa 40 miglia a nordest di Dallas, in Texas. L’uomo è stato salvato dai Vigili del Fuoco e portato via dall’area su una barella. Le immagini dello spettacolare salvataggio sono state diffuse dall’emittente KDFW Fox 4 News. Le condizioni dell’operaio non sono state rese note.

