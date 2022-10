Il Paese è colpito da una carenza di piogge senza precedenti, la popolazione è alla fame

(LaPresse) La Somalia potrebbe dichiarare lo stato d’emergenza per carestia entro poche settimane, una crisi che coinvolge centinaia di migliaia di persone in due aree del Paese, colpite dalla più grave siccità degli ultimi decenni nel Corno d’Africa. Si tratta della peggiore che si ricordi in queste zone. Secondo i dati delle Nazioni Unite migliaia di persone sono morte, tra cui quasi 900 bambini sotto i 5 anni affetti da malnutrizione e la vita di altri 500mila minori, sempre secondo i numeri forniti dall’Onu, è a rischio.

La siccità ha colpito gravemente pastori e agricoltori, che dopo 4 stagioni di piogge mancate hanno perso tutto. Oltre un milione di persone sono state costrette a lasciare le proprie case in cerca di pascoli più verdi, ma con poca fortuna. Ora gli sfollati soffrono la fame, senza aiuti e sono anche alle prese con gli attacchi di gruppi estremisti islamici. Mohamed Ahmed Diriye e la sua famiglia hanno lasciato la loro città di mare al confine settentrionale della Somalia circa tre settimane fa e ora, dopo 700 miglia, il 60enne è esausto: “Ci appelliamo alle ONG internazionali affinché ci aiutino a trovare un riparo, cibo da mangiare e acqua da bere”, chiede.

