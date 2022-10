Le parole della presidente della Commissione europea intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel dibattito sull'Ucraina

“Siamo pronti a discutere di un tetto massimo al prezzo del gas utilizzato per generare elettricità. Questo tetto rappresenterebbe anche un primo passo verso una riforma strutturale del mercato elettrico. Ma dobbiamo anche guardare ai prezzi del gas oltre il mercato dell’elettricità. Lavoreremo inoltre insieme agli Stati membri per ridurre i prezzi del gas e limitare la volatilità e l’impatto della manipolazione dei prezzi da parte della Russia”. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, intervenendo alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo nel dibattito sull’Ucraina.

“A marzo l’abbiamo già offerta come opzione. Abbiamo detto che può dare un segnale importante che l’Ue non pagherà alcun prezzo per il gas. Abbiamo qualificato tale price cap come avente un impatto immediato sui livelli dei prezzi, ma che comporta degli svantaggi in termini di sicurezza dell’approvvigionamento del gas. La situazione si è evoluta in modo critico da allora”, aggiunge.

“Oggi, rispetto a marzo, più Stati membri sono aperti e noi siamo meglio preparati. Tale massimale sui prezzi del gas deve essere concepito adeguatamente per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento – spiega -. Ed è una soluzione temporanea per soddisfare il fatto che il Ttf, il nostro principale parametro di riferimento dei prezzi, non è più rappresentativo del nostro mercato, che oggi include più Gnl. Si tratta di una soluzione temporanea fino allo sviluppo di un nuovo indice dei prezzi dell’Ue che garantisca un migliore funzionamento del mercato. La Commissione ha avviato i lavori su questo”.

Import russo sceso a 7,5%

“Abbiamo ridotto il nostro consumo di gas di circa il 10%. Le forniture di gas russe da gasdotto sono diminuite dal 40% al 7,5% di oggi. Abbiamo compensato questa riduzione con l’aumento delle importazioni di Gnl e gasdotti, principalmente dai nostri fornitori affidabili come gli Stati Uniti e la Norvegia. Lo stoccaggio di gas nell’Ue è ora al 90%. Questo è il 15% in più rispetto allo stesso giorno dell’anno scorso”, ha sottolineato.

“Solo un’Europa forte fermerà Putin”

“Solo un’Europa forte e ferma fermerà Putin. Questo è il momento di mantenere la rotta e sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario. Questa guerra è entrata in una nuova fase – rimarca -. L’esercito ucraino continua a riportare successi impressionanti nella sua lotta contro l’aggressore. Abbiamo tutti visto le immagini di persone profondamente confortate che accolgono i soldati ucraini. E ho potuto vedere con i miei occhi, tre settimane fa, che la vita è tornata a Kiev. Naturalmente, è il coraggio del popolo ucraino che lo ha reso possibile. Ma anche il contributo dell’Europa ha fatto una grande differenza. Il nostro sostegno ha aiutato l’Ucraina ad affrontare l’invasore”.

“Rafforzare piattaforma acquisti congiunti”

“Rafforzeremo anche la nostra piattaforma Energy. Questo è nel nostro interesse collettivo. Dobbiamo evitare uno scenario in cui gli Stati membri tornano a fare offerte più alte sui mercati mondiali e fanno salire i prezzi per l’Europa“.

“Cremlino deve pagare”

“Accolgo con favore l’accordo raggiunto oggi dagli Stati membri sull’ottavo pacchetto di sanzioni. Ci siamo mossi in modo rapido e deciso. Non accetteremo mai i falsi referendum di Putin né alcun tipo di annessione in Ucraina. Siamo determinati a continuare a far pagare il Cremlino”.

