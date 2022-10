Nel post sul profilo Twitter ufficiale sono pubblicate foto di armi con diciture in italiano

“Le forniture di armi all’Ucraina non aiutano a risolvere il problema del caro-bollette“. Lo ha scritto l’ambasciata russa in Italia in un post sul suo profilo Twitter ufficiale. Nel post sono anche pubblicate alcune foto di armi che riportano diciture in italiano.

Le forniture di armi all´Ucraina non aiutano a risolvere il problema del caro-bollette. 🇮🇹🇷🇺 Поставки оружия Украине не способствуют снижению счетов за коммунальные услуги. 📸@RWApodcast@milinfolive pic.twitter.com/noZbuEibPY — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) October 4, 2022

