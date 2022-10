Le parole del sindaco di Grotammare (paese di origine di uno dei ragazzi): "Fiducia nel lavoro dell'Ambasciata"

Arrestati in India per aver disegnato dei graffiti su due carrozze della metropolitana di Ahmedabad. È successo a quattro ragazzi italiani, Gianluca Cudini, Sacha Baldo, Daniele Stranieri e Paolo Capecci, messi in manette dalla polizia dopo essere stati riconosciuti dalle telecamere di sorveglianza. “L’Ambasciata si sta adoperando per monitorare che i quattro arrestati siano trattati bene”, ha detto il sindaco di Grottammare (paese di Origine di Paolo Capecci) Enrico Piergallini a LaPresse. “Ma è chiaramente un momento difficile, sono ore di grande apprensione”.

Le dichiarazioni del sindaco di Grotammare

“Questa mattina, in Comune, ho incontrato la mamma di Paolo Capecci. Era sconvolta, in piena tempesta emotiva. Ma i diplomatici italiani in India hanno già contattato la famiglia e questo li ha un po’ tranquillizzati”, racconta Piergallini. “L’Ambasciata è un riferimento per avere notizie certe ed ora i familiari si stanno organizzando per poter garantire l’assistenza legale ai ragazzi. Io personalmente non conosco Paolo, lui si è trasferito nel 2015 a San benedetto del Tronto. Adesso è residente a Londra, ma comunque conosco bene la sua famiglia“, prosegue il sindaco di Grotammare. “Mi auguro che nelle prossime ore la situazione diventi più chiara e si normalizzi, parliamo di un danno ad un bene pubblico, però spero che la cosa rientri nei ranghi e che le autorità indiane sappiano gestire questa situazione. Aspettiamo Paolo e gli altri ragazzi a braccia aperte e soprattutto speriamo che per le famiglie si riduca, il più possibile, questo periodo di ansia ed attesa”.

