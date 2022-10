Foto dall'archivio

I giovani sono stati individuati sulla base di filmati delle telecamere di sorveglianza

Quattro writer italiani sono stati arrestati domenica dalla polizia di Ahmedabad in India per aver deturpato due carrozze della metropolitana con alcuni graffiti a Apparel Park a Gomtipur. Lo riportano i siti dei media locali, tra cui l’Indian Express. I giovani sono stati individuati sulla base di filmati delle telecamere di sorveglianza. In una nota la polizia ha identificato gli arrestati: Gianluca Cudini, di 24 anni, Sacha Baldo, di 29 anni, Daniele Starinieri di 21 anni, e Paolo Capecci di 27 anni. I quattro giovani, tutti abruzzesi, sarebbero entrati nel deposito della metropolitana di Apparel Park e tra le 2.30 e le 2.50 avrebbero scritto ‘TATA’ su due vetture parcheggiate e ‘TAS’ sui pali della luce, hanno fatto sapere le autorità, causando un danno pari a circa 50mila rupie (circa 630 euro, ndr.) L’episodio sarebbe avvenuto nelle prime ore di venerdì, hanno detto gli agenti. Più tardi quel giorno, il Primo Ministro Narendra Modi ha inaugurato la Fase 1 del servizio ferroviario della metropolitana in un’altra parte della città.

