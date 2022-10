E' accaduto durante esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti

Durante esercitazioni congiunte con gli Stati Uniti un caccia F-15K sudcoreano ha sparato due bombe di precisione Jadam da un’isola del Mar Giallo, in risposta al lancio del missile balistico a raggio intermedio (Irbm) della Corea del Nord. Lo riporta Yonhap. Il Joint Chiefs of Staff (Jcs) ha affermato che l’F-15K ha sganciato le bombe Joint Direct Attack Munition su un bersaglio nell’isola disabitata di Jikdo a seguito di esercitazioni aeree con aerei da guerra statunitensi in un’esercitazione di attacco combinato.

