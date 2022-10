L'ambasciatore del Lugansk in Russia: "Piena liberazione delle nuove regioni russe condizione necessaria per la pace"

Il governatore del territorio di Sumy, Dmytro Zhyvytskyi, ha riferito che le forze russe hanno colpito le comunità di Yunakivka e Khotin almeno 56 volte. Lo riferisce Kyiv Independent. A seguito dei bombardamenti, 10 case e la scuola locale sono state gravemente danneggiate, comprese le aule, la sala da pranzo e il cortile, nonché due auto parcheggiate. Le linee elettriche, un gasdotto, una torre dell’acqua e un trasformatore sono stati danneggiati. In un cortile, un capannone è stato raso al suolo. Non ci sono state vittime umane.

Nuovo attacco russo su Zaporizhzhia, almeno una vittima

Nella notte le forze armate russe hanno sferrato un attacco missilistico su Zaporizhzhia distruggendo alcune infrastrutture della città. Secondo quanto riferito da Oleksandr Starukh, capo dell’amministrazione militare, “ci sarebbero vittime”. Il portale di informazione Unian parla di almeno un morto.

Ambasciatore del Lugansk: “Da Occidente guerra di annientamento”

Rodion Miroshnik, ambasciatore della Repubblica di Lugansk in Russia, ha affermato che la piena liberazione delle nuove regioni russe è una condizione necessaria affinché si raggiunga la pace nelle repubbliche popolari di Lugansk e Donetsk e le regioni di Kherson e Zaporzhzhia. “La liberazione dei territori occupati e la smilitarizzazione del nemico è una condizione necessaria per l’instaurazione della pace e della sicurezza nei territori che sono diventati parte della Russia. L’Occidente ha dichiarato una guerra di annientamento, quindi per sopravvivere dobbiamo vincere “, ha detto alla Tass. “È giunto il momento in cui la Russia si sta concentrando per contrattaccare, liberare e difendere i suoi territori. E le ostilità non potranno che intensificarsi ora. E dobbiamo mantenere il terreno”, ha detto Miroshnik. Secondo l’ambasciatore, nel prossimo futuro sarà necessario condurre un’operazione militare su vasta scala per sferrare un duro colpo al regime di Kiev, nonché concentrare gli sforzi su un utilizzo militare a tutti gli effetti del nuovo territori che entreranno a far parte della Russia. Miroshnik ha inoltre affermato che la repubblica di Lugansk mantiene stretti contatti con la Crimea e che l’esperienza di quella regione è importante per l’integrazionein Russia. “Abbiamo mantenuto e continuiamo a mantenere stretti rapporti amichevoli e commerciali con la Crimea e i nostri colleghi della Crimea. La loro esperienza in molti settori è molto utile e importante per noi. Siamo grati di avere l’opportunità di rivolgerci a loro per consigli e supporto e per il fatto che sono sempre lì per noi, soprattutto in situazioni difficili”, ha aggiunto alla Tass.

