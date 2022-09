Il presidente russo ha ricevuto al Cremlino i 4 governatori delle regioni ucraine per la firma dei trattati

Il Presidente russo Vladimir Putin ha partecipato alla cerimonia per avviare il processo di annessione di parti dell’Ucraina alla Russia, sfidando le potenze occidentali. La cerimonia, che si è tenuta nella sfarzosa Sala di San Giorgio del Cremlino, ha visto Putin e i governatori russi insediati nelle quattro regioni ucraine firmare i trattati per l’adesione alla Russia. La firma arriva tre giorni dopo i “referendum” sull’adesione alla Russia, orchestrati dal Cremlino e liquidati da Kiev e dall’Occidente come una “farsa”. Le regioni separatiste di Donetsk e Luhansk, nell’Ucraina orientale, sono state sostenute da Mosca da quando hanno dichiarato l’indipendenza nel 2014, settimane dopo l’annessione della penisola di Crimea. La regione meridionale di Kherson e parte della vicina Zaporizhzhia sono sotto il controllo russo fin dall’inizio del conflitto.

