Gli elettori potranno scegliere tra 23 partiti e sei alleanze per formare il nuovo parlamento di 240 seggi

(LaPresse) Circa 6,6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne in Bulgaria, per la quarta volta in un anno e mezzo, per eleggere un nuovo Parlamento. Gli oltre 11.000 seggi elettorali sono stati aperti e chiuderanno alle 20 ora locale, quando sono attesi i primi risultati delle proiezioni e degli exit poll. Gli elettori potranno scegliere tra 23 partiti e sei alleanze per formare il nuovo parlamento di 240 seggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata