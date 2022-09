Bruxelles ribadisce la propria posizione: "Il Cremlino pagherà un prezzo pesante"

L’Unione Europea ribadisce la propria posizione sui referendum di annessione di quattro regioni ucraine alla Russia. “L’abbiamo detto molto spesso, molto chiaramente, a voce molto alta: non accettiamo questi finti referendum organizzati dalla Russia nei territori occupati in Ucraina e non accetteremo mai alcuna annessione di territorio o accaparramento di terre da parte della Russia”, ha detto la portavoce della Commissione europea, Dana Spinant, nel briefing quotidiano con la stampa. “La nostra risposta è che non accetteremo mai l’annessione e siamo pronti a far pagare al Cremlino un prezzo pesante per questa nuova escalation nel conflitto”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata