Fiumicino, sequestrati 216 kg di khat nei bagagli di un passeggero da Tel Aviv

(LaPresse) Maxi sequestro di khat all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. La Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha sequestrato 216 chilogrammi di sostanza stupefacente e denunciato un passeggero di nazionalità israeliana. L’uomo, arrivato da Tel Aviv, è stato sottoposto a un controllo mirato dopo aver fornito, secondo gli investigatori, risposte vaghe e contraddittorie sulle ragioni del viaggio e sul soggiorno in Italia. La successiva ispezione, effettuata con la scansione radiogena e l’apertura di sette bagagli da stiva, ha permesso di scoprire la presenza di catha edulis, la pianta da cui si ricava il khat, nascosta sotto forma di mazzetti e arbusti freschi di foglie e germogli. Il passeggero, unico intestatario dei bagagli contenenti la sostanza, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per la violazione della normativa sugli stupefacenti. L’operazione rientra nelle attività di contrasto ai traffici illeciti transnazionali condotte dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli negli scali aeroportuali e marittimi italiani.