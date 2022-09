Così capo della Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin

(LaPresse) Il capo della Repubblica popolare di Donetsk, Denis Pushilin, commenta l’esito del referendum nelle zone occupate dai russi in Ucraina. Secondo i funzionari elettorali il 99% delle schede elettorali nella regione di Donetsk ha sostenuto l’annessione, così come il 93% nella regione di Zaporizhzhia, l’87% nella regione di Kherson e il 98% a Luhansk. “Un risultato travolgente – ha detto – 2.116.800 persone hanno barrato il ‘si’, oggi viviamo in giorni storici. Ci stiamo riunendo con la nostra grande madrepatria, con la grande russia”.

