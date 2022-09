Quattro giorni di operazioni al largo della costa orientale

(LaPresse) Le marine di Corea del Sud e Stati Uniti giovedì hanno concluso le loro esercitazioni navali congiunte di quattro giorni nelle acque al largo della costa orientale della Sud Corea. Le esercitazioni si sono concluse nel giorno in cui la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha concluso il suo viaggio di quattro giorni in Asia facendo visita in Sud Corea con una sosta nella zona demilitarizzata che divide la penisola coreana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata