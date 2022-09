Manifestazione a sostegno dei disordini innescati dalla morte di Mahsa Amini

Gli iraniani americani hanno manifestato domenica 25 settembre ad Atlanta, nello Stato della Georgia, a sostegno delle proteste in Iran. La manifestazione, che si è tenuta fuori dalla sede della CNN, è stata promossa dopo i violenti disordini innescati dalla morte di una giovane donna in custodia di polizia. Mahsa Amini, 22 anni, è stata arrestata dalla polizia morale a Teheran perché, secondo le forze dell’ordine, indossava in modo sbagliato il velo islamico. Le proteste per la morte di Amini si sono diffuse in almeno 46 città, paesi e villaggi in Iran. La polizia ha detto che è morta di infarto e non è stata maltrattata, ma la sua famiglia ha messo in dubbio questo motivo.

