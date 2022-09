Il ministro degli Esteri russo all'Assemblea generale dell'Onu

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in occasione dell’l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha definito “arroganti” le dichiarazioni della presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen,in merito alle elezioni politiche in Italia, come riporta Tass. “Questa arroganza, questo sentimento di permissività, la propria superiorità, esclusività – le parole di Lavrov riferite a von der Leyen e all’Unione Europea – . Solo loro hanno il diritto di esprimere giudizi. Ciò che la signora von der Leyen ha detto sulle elezioni italiane è stato sorprendente, perché non ricordo simili minacce da altri leader Ue”.

