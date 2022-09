(LaPresse) Sono strazianti i pianti delle madri russe che salutano i giovani figli, chiamati alle armi. Sui social, e in particolare su Telegram, si moltiplicano i video che mostrano la disperazione dei parenti dei riservisti richiamati al fronte da Putin: qui siamo a Mkhachkala, capitale della Repubblica autonoma del Daghestan, da dove sono partiti diversi pullman carichi di ragazzi, diretti nei centri di addestramento. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata