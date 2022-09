Le parole del ministro degli Esteri russo al Consiglio di Sicurezza Onu

L’Occidente è parte del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov al Consiglio di Sicurezza Onu, chiedendo la punizione del governo di Kiev per i suoi crimini. “Gli Usa e i loro alleati con la connivenza delle organizzazioni internazionali per i diritti umani hanno coperto i crimini del regime di Kiev”, ha sottolineato Lavrov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata