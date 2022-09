Un biglietto per Dubai può costare fino a 300mila rubli, cinque volte lo stipendio medio mensile

I voli da Mosca verso i Paesi vicini sono andati esauriti in poche ore dopo la mobilitazione parziale annunciata dal presidente russo Vladimir Putin in relazione al conflitto in Ucraina. Lo spiega il Guardian, secondo cui i dati di Google Trends hanno mostrato un picco nelle ricerche di Aviasales, il sito web russo più popolare per l’acquisto di voli. I voli da Mosca verso le capitali di Georgia, Turchia e Armenia, tutte destinazioni che consentono ai russi di entrare senza visto, sono andati esauriti in pochi minuti dall’annuncio di Putin e, nel giro di poche ore, anche i voli diretti da Mosca all’Azerbaigian, al Kazakistan, all’Uzbekistan e al Kirghizistan hanno smesso di essere visualizzati sul sito web. Per quanto riguarda invece i voli da Mosca a Dubai, quelli più economici hanno raggiunto il costo di 300mila rubli (4.320 dollari), circa cinque volte lo stipendio medio mensile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata