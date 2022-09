Il presidente americano risponde alle minacce di Putin: "Non andrebbe mai combattuta"

(LaPresse) “Non cerchiamo il conflitto, non cerchiamo la Guerra Fredda. Non chiederemo a nessuno di scegliere tra noi e altri partner”. Così il presidente Usa Joe Biden nel suo discorso alla 77esima Assemblea dell’Onu a New York, a proposito del conflitto in Ucraina e dei rapporti con la Cina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata