La polizia ha ritrovato sul posto un bigliettino: "Sono fermamente opposto ai funerali di Stato per Abe"

In Giappone un uomo si è dato fuoco in una strada nei pressi dell’ufficio del primo ministro a Tokyo, pare nel tentativo di suicidarsi come segno di protesta per gli imminenti funerali di Stato per l’ex primo ministro Shinzo Abe, assassinato l’8 luglio. La polizia riferisce di avere ritrovato sul posto un bigliettino: “Personalmente sono fermamente opposto” ai funerali di Stato per Abe. Secondo la polizia si tratta di un uomo che avrebbe intorno a 70 anni: è stato portato in ospedale ed è cosciente.

