Il presidente americano alla 77esima Assemblea

(LaPresse) “Questa guerra vuole estinguere il diritto di esistere dell’Ucraina come Stato, molto semplicemente”. Così il presidente americano Joe Biden durante il suo intervento alla 77esima assemblea dell’Onu a New York, a proposito della guerra in Ucraina.

