Le parole del presidente ucraino durante il quotidiano videomessaggio al Paese

Nella regione di Kharkiv “stiamo stabilizzando la situazione, mantenendo le nostre postazioni. In modo fermo. Così fermo che gli occupanti sono nel panico in modo tangibile. Abbiamo avvertito che i soldati russi in Ucraina hanno solo due opzioni: scappare dalla nostra terra o arrendersi”. Così il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel quotidiano videomessaggio serale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata