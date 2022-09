Nel paese rabbia nelle strade per l'uccisione della 22enne da parte della polizia

Proseguono in Iran le proteste dopo l’uccisione di Mahsa Amini, la 22enne arrestata dagli agenti della “polizia morale” e picchiata a morte perché non indossava correttamente il velo da cui spuntava una ciocca di capelli. Le forze dell’ordine sostengono che la ragazza è deceduta di infarto. La giovane, di origini curde, è stata uccisa mentre era in vacanza a Teheran con la famiglia. In una manifestazione a Mahabad la polizia ha affrontato i dimostranti.

