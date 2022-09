Foto Pool via AP

Budapest istituirà un dipartimento anticorruzione e un gruppo di lavoro con le organizzazioni non governative per supervisionare la spesa dei fondi dell'Ue

Il ministro della presidenza del Consiglio ungherese, Gergely Gulyas, ha dichiarato che Budapest istituirà un dipartimento anticorruzione e un gruppo di lavoro con le organizzazioni non governative per supervisionare la spesa dei fondi dell’Ue in base ai requisiti della Commissione europea. “Il governo ha accettato le richieste della Commissione europea, o nelle aree in cui non potevamo accettarle siamo riusciti a raggiungere un compromesso soddisfacente per entrambe le parti”, ha detto ai giornalisti, secondo quanto riportano i media locali. “Nella riunione di oggi, il governo ha discusso di questi impegni e li ha approvati”, ha affermato, aggiungendo che le nuove leggi entreranno in vigore a novembre. “Invece della sfiducia reciproca, la serie costruttiva di negoziati con la Commissione negli ultimi due mesi può essere vista come un passo verso la fiducia reciproca”, ha sottolineato Gulyas.

