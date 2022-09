Il presidente: "Trovate più di dieci camere di tortura nella zona di Kharkiv"

“I lavori di esumazione sono proseguiti oggi a Izium, nella regione di Kharkiv, nel luogo in cui è stata trovata una sepoltura di massa. Sono in corso gli esami dei corpi. Sono state trovate nuove prove delle torture inflitte alle persone sepolte. Nelle aree liberate della regione di Kharkiv – in varie città e paesi – sono già state trovate più di dieci camere di tortura”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video diffuso sul suo canale Telegram. “Quando gli occupanti sono fuggiti, hanno abbandonato anche i dispositivi di tortura. La tortura era una pratica diffusa nei territori occupati. Questo è ciò che facevano i nazisti. Questo è ciò che fanno i russi. E risponderanno allo stesso modo, sia sul campo di battaglia che nelle aule di tribunale. Identificheremo tutti coloro che hanno torturato, che hanno umiliato, che hanno portato questa atrocità dalla Russia qui, nella nostra terra ucraina”, ha aggiunto Zelensky.

