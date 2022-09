Lo ha riferito il London ambulance service: solo ieri in 55 in ospedale

Il London ambulance service (Las) ha riferito di avere prestato cure a più di mille persone a partire da giovedì, quando si sono formate le code per porgere l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II a Westminster Hall, a Londra. In un aggiornamento, il Las precisa che i medici hanno fornito assistenza a 368 persone ieri, di cui 55 portate in ospedale. Il numero totale di persone assistite da Las e St Johns’ Ambulance sale a 1.078, con 136 di loro portate in ospedale.

