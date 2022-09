Ancora lunghissime le file per rendere omaggio a Elisabetta II alla Westminster Hall

(LaPresse) Oltre 14 ore di coda per rendere omaggio alla Regina nella Westminster Hall. I sudditi di Elisabetta II non vogliono però rinunciare all’ultimo saluto alla sovrana 96enne, morta lo scorso 8 settembre. “Abbiamo panini e bevande, ce la caveremo”, racconta una donna. Lo staff cerca di caricare la gente in coda anche con le battute. “Mancano solo 44 ore”, scherza un membro dello servizio d’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata