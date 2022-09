Fino alla morte della madre il sovrano è stato il principe del Galles, titolo ora passato al figlio William

Re Carlo e Camilla, la regina consorte, sono arrivati in Galles per una visita ufficiale. Il re e la regina consorte hanno atteso a un funzione nella cattedrale di Llandaff a Cardiff, per poi recarsi al parlamento gallese e al castello di Cardiff. Per più di 50 anni, fino alla morte di sua madre, la regina Elisabetta II, la scorsa settimana, Carlo è stato il principe di Galles, titolo che ora è passato a suo figlio, il principe William. La coppia reale ha già visitato la Scozia e l’Irlanda del Nord, le altre nazioni che compongono il Regno Unito, dopo la morte della regina Elisabetta lo scorso 8 settembre all’età di 96 anni. Re Carlo riceverà poi i leader religiosi a Buckingham Palace a Londra prima di unirsi ai suoi fratelli per una veglia intorno alla bara della regina a Westminster Hall.

Durante la visita il nuovo monarca si è rivolto al parlamento gallese, chiamato Senedd, dopo aver ricevuto le sue condoglianze per la morte della regina Elisabetta. Prima di salire al trono, Carlo spesso usava un po’ di gallese nei discorsi ufficiali dopo aver preso qualche lezione. Il sovrano, accompagnato da Camilla, la regina consorte, ha ricevuto un caloroso benvenuto al castello di Cardiff. Gli scolari hanno sventolato bandiere gallesi, mentre la folla ha acclamato il nuovo sovrano al grido “Dio salvi il re”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata