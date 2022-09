La bara della sovrana sarà trasferita con una carrozza a Westminster Hall, migliaia radunati a Buckingham Palace

Migliaia di persone si sono raccolte a Londra vicino a Buckingham Palace, lungo il Tamigi, a poche ore dall’apertura della camera ardente della regina Elisabetta II, morta l’8 settembre nel castello di Balmoral in Scozia. Sotto un cielo grigio, le persone si stanno raccogliendo dietro alle barriere di metallo, in piedi o sedute su sedie pieghevoli, con ombrelli e caffè da asporto. La camera ardente aprirà alle 17 italiane, dopo che il feretro della sovrana verrà portato in processione su una carrozza trainata da cavalli da Buckingham Palace alla Westminster Hall, dove la bara resterà esporta per quattro giorni fino ai funerali di lunedì 19 settembre. Una partecipazione massiccia è attesa alla processione, come pure è atteso che migliaia di persone vorranno dare il proprio saluto alla regina Elisabetta nella Westminster Hall del Parlamento. Il testa al corteo subito dietro la bara ci saranno re Carlo III e i figli William e Harry.

Si attendono centinaia di migliaia di persone a Londra, in fila per dare il proprio saluto alla regina Elisabetta II, la cui vara verrà esposta in camera ardente a partire dalle 17 ora locale di oggi, le 18 in Italia. Lo riferisce la Bbc. Nella Westminster Hall la salma arriverà con una processione da Buckingham Palace, dove il feretro è arrivato ieri dalla Scozia. La processione, durante la quale verranno esplosi volpi a salve a Hyde Park e il Big Ben risuonerà, partirà alle 15.22 ora italiana e l’arrivo è in programma per le 16 italiane. I principi William e Harry, insieme al padre re Carlo, cammineranno in corteo dietro la bara. La camera ardente nella Westminster Hall resterà aperta fino alle 7.30 ora italiana di lunedì 19 settembre, giorno in cui si terranno i funerali di Stato all’abbazia di Westminster.

