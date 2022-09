Folla a Cardiff al grido di 'God save the king'

Re Carlo III insieme alla regina consorte Camilla si è recato in Galles , nell’ultima tappa del suo tour in Regno Unito. Carlo per decenni, prima della sua ascesa al trono, è stato principe di Galles. A Cardiff è stato accolto da una folla di cittadini e da molti scolari che sventolavano bandierine al grido di “God save the king”.

