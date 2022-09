Esposto il ritratto della sovrana realizzato da Bernard Safran nel 1959 per la copertina di Time Magazine

Lo Smithsonian National Portrait Gallery di Washington ha esposto il ritratto della Regina Elisabetta II in una mostra commemorativa. Dipinto da Bernard Safran, l’opera è stata esposta per onorare la defunta sovrana britannica. Il dipinto fu realizzato da Safran nel 1959 per la copertina di Time Magazine. La rivista uscì con la regina in copertina il 29 giugno 1959. Il ritratto è in acrilico su masonite ed è stato donato al museo da Time Magazine.

