Diverse le strutture crollate. Piogge torrenziali in diverse zone del Paese

India in ginocchio per le piogge torrenziali che da giorni stanno colpendo in particolare il Nord del Paese nella stagione dei monsoni. Almeno 12 morti nel crollo di un muro di una baraccopoli, dove vivevano dei braccianti, a Lucknow, la capitale dello Stato dell’Uttar Pradesh. Allagate diverse abitazioni, corrente elettrica fuori uso.La stagione dei monsoni, che termina a ottobre, provoca ogni anno centinaia di morti e decine di migliaia di senzatetto.

