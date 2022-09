Parteciperà al summit della Shanghai Cooperation Organization

(LaPresse) Il presidente russo, Vladimir Putin, è arrivato a Samarcanda, in Uzbekistan, dove parteciperà a un summit della Shanghai Cooperation Organization (Sco), gruppo guidato da Cina e Russia, composto anche da India, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan e Tagikistan, che include come osservatori Iran e Afghanistan. Il vertice si tiene oggi e domani. Attesa per l’incontro con il presidente cinese, Xi Jinping.

Intanto le navi da guerra di Russia e Cina stanno effettuando pattugliamenti congiunti nell’Oceano Pacifico, compreso il Mare di Okhotsk e sono previste anche esercitazioni con tiro pratico di artiglieria. Lo ha affermato il ministero della Difesa russo, come riporta Interfax. “Un distaccamento di navi da guerra della flotta del Pacifico della Federazione Russa con navi delle forze navali dell’Esercito popolare di liberazione cinese ha iniziato a svolgere compiti di pattugliamenti marittimi congiunti nelle acque del Mar di Okhotsk e del Oceano Pacifico”, ha detto Alexander Bagdasarov, vice comandante della Flottiglia Primorsky, in un video distribuito dal ministero della Difesa della Federazione Russa.

