Ursula von der Leyen a Kiev, foto dall'archivio: AP

La presidente della Commissione Ue parlerà con il presidente Volodymyr Zelensky

“Sono a Kiev per ma mia terza visita dall’inizio della guerra da parte della Russia. Tanto è cambiato. L’Ucraina ora è una candidata Ue”. Così su Twitter la presidente della Commissione Europea, Ursula vonder Leyen, ha commentato la sua visita a Kiev. “Discuterò con il presidente Volodymyr Zelensky e il primo ministro Denys Shmyhal di come come continuare ad avvicinare le nostre economie e i nostri popoli mentre l’Ucraina avanza verso l’adesione”, ha scritto ancora Von der Leyen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata