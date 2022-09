(LaPresse) Il presidente americano Joe Biden al Salone automobilistico di Detroit per promuovere la nuova legge sull’ambiente e i suoi incentivi all’acquisto di auto elettriche. L’inquilino della Casa Bianca è salito sul suv elettrico Cadillac Lyriq e lo ha guidato per un breve tratto, scherzando con i giornalisti presenti: “Salite su, vi do un passaggio a Washington”.

