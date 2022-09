Jimmie Akesson dei Democratici svedesi: "saremo forza costruttiva e trainante" per ripristino della sicurezza

Successo della coalizione della destra alle elezioni nazionali in Svezia. Come riportano i media svedesi, la destra, già in vantaggio nei giorni scorsi, si è confermata con il 49,6% dei voti come primo schieramento. L’attuale premier Magdalena Andersson , rappresentante della sinistra e leader dei Socialdemocratici, ha annunciato in diretta tv le proprie dimissioni da primo ministro, confermando però di voler restare alla guida del partito. Festeggia, intanto, Jimmie Akesson, leader dei Democratici svedesi, partito di estrema destra, che ha affermato che il suo partito sarà “una forza costruttiva e trainante” per la ricostruzione della sicurezza in Svezia.

