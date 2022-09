Una folla cercava di entrale nell'impianto per assistere alla cerimonia

(LaPresse) Almeno 60 persone sono rimaste ferite nella calca che si è creata per l’ingresso al Kasarani Stadium a Nairobi per assistere al giuramento del presidente del Kenya William Ruto. In diversi sono rimasti schiacciati dalla ressa. I feriti più gravi sono stati trasportati all’ospedale principale di Nairobi. William Ruto ha prestato giuramento insediandosi come presidente del Kenya a seguito della vittoria di misura nelle elezioni dello scorso 9 agosto, in cui ha battuto la figura d’opposizione Raila Odinga. La Corte suprema della democrazia più stabile dell’Africa orientale la scorsa settimana ha respinto i ricorsi che erano stati presentati contro i risultati ufficiali.

