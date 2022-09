Dopo la vittoria dello scorso 9 agosto l'insediamento ufficiale

William Ruto ha prestato giuramento insediandosi come presidente del Kenya a seguito della vittoria di misura nelle elezioni dello scorso 9 agosto, in cui ha battuto la figura d’opposizione Raila Odinga. La Corte suprema della democrazia più stabile dell’Africa orientale la scorsa settimana ha respinto i ricorsi che erano stati presentati contro i risultati ufficiali. Ruto era stato vice del presidente uscente Uhuru Kenyatta, ma con lui si era consumata una rottura che li ha portati a non parlare per mesi. Oggi fra i due c’è stata una stretta di mano, che è stata accolta dal pubblico con esultanza.

