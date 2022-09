Consultazioni tra l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Kiev e Mosca

(LaPresse) Rafael Grossi, direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), ha dichiarato di aver avviato consultazioni con Ucraina e Russia in merito a una “zona di protezione e sicurezza nucleare” intorno alla centrale di Zaporizhzhia. Grossi ha riferito che Mosca e Kiev sembrano essere interessate a procedere in questo senso. “Quello di cui abbiamo davvero bisogno qui è che l’Ucraina e la Russia concordino su un principio molto semplice: non attaccare, o non bombardare, l’impianto”, ha detto Grossi ai giornalisti presso la sede dell’Aiea a Vienna. In merito alla completa smilitarizzazione della centrale di Zaporizhzhia, Grossi ha spiegato che deve esserci “un impegno che nessuna azione militare includerà o implicherà lo sparare contro l’impianto, o in un raggio che potrebbe pregiudicarne il normale funzionamento”.

In merito alla disponibilità da parte di Russia e Ucraina per una ‘zona cuscinetto’, Grossi ha aggiunto di aver visto “segni che indicano che sono interessate a questo accordo”. “Le due parti si stanno impegnando con noi, ma fanno anche domande, molte domande”, ha detto ancora il direttore generale dell’Aiea, aggiungendo che l’agenzia sta cercando di rendere l’accordo “molto semplice e pratico, perché ne abbiamo bisogno il prima possibile”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata