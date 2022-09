La Russia cambia la guida del distretto militare occidentale dell'esercito

Le forze di difesa ucraine sono riuscite a riconquistare oltre 20 insediamenti nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato lo Stato maggiore delle forze armate in Ucraina in un post su Facebook, come riporta Ukrinform, al termine di una nuova giornata di controffensiva di Kiev nell’est del Paese. Da inizio mese le truppe ucraine hanno liberato più di 3.000 chilometri quadrati di territorio, avvicinandosi al confine con la Russia. Mosca sta “concentrando i suoi sforzi per stabilire il controllo sul territorio nella regione di Donetsk” e “continua ad attaccare le posizioni ucraine, conducendo ricognizioni aeree e tentando di prendere misure per riconquistare terreno”, ha detto lo Stato maggiore dell’esercito di Kiev.

La Russia di Putin ha intanto cambiato la guida del distretto militare occidentale del suo esercito. Ad affermarlo è l’intelligence del ministero di difesa ucraino. Il generale russo Roman Berdnikov, che aveva guidato l’intervento della Russia in Siria ed era stato nominato comandante del distretto militare occidentale lo scorso 26 agosto, è stato rimosso dal comando.

